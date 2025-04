Come ottenere doppio sconto su frigoriferi forni e lavatrici nel 2025

2025, il mercato degli elettrodomestici si prepara a una doppia spinta: voucher immediato e detrazione fiscale si potranno sommare, regalando alle famiglie italiane una boccata d’ossigeno. Il piano, punta a rottamare i ferri vecchi per far spazio a modelli energeticamente più sobri e a dare una mano all’industria europea, che di questi tempi ne ha parecchio bisogno.Bonus elettrodomestici 2025: contributo fino a 200 euroIl nuovo Bonus elettrodomestici 2025, introdotto con la Manovra economica, prevede un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto, con un tetto massimo di 100 euro.Tuttavia, per le famiglie con Isee inferiore a 25.000 euro, il limite sale a 200 euro. Il beneficio si ottiene direttamente in fase di acquisto, a patto di rottamare un vecchio apparecchio. Quifinanza.it - Come ottenere doppio sconto su frigoriferi, forni e lavatrici nel 2025 Leggi su Quifinanza.it Con il decreto Bollette, il mercato degli elettrodomestici si prepara a una doppia spinta: voucher immediato e detrazione fiscale si potranno sommare, regalando alle famiglie italiane una boccata d’ossigeno. Il piano, punta a rottamare i ferri vecchi per far spazio a modelli energeticamente più sobri e a dare una mano all’industria europea, che di questi tempi ne ha parecchio bisogno.Bonus elettrodomestici: contributo fino a 200 euroIl nuovo Bonus elettrodomestici, introdotto con la Manovra economica, prevede un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto, con un tetto massimo di 100 euro.Tuttavia, per le famiglie con Isee inferiore a 25.000 euro, il limite sale a 200 euro. Il beneficio si ottiene direttamente in fase di acquisto, a patto di rottamare un vecchio apparecchio.

