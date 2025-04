Masters 1000 Madrid bene Musetti all’esordio Fuori Sonego Oggi in campo anche Berrettini Darderi e Arnaldi

Oggi in campo nel Masters 100 Madrid. Il primo è Musetti. Seguono nel pomeriggio Sonego, Berrettini, Arnaldi (contro Djokovic) e Darderi. Ieri Cobolli ha già raggiunto i sedicesimi di finale contro Rune, costretto ad abbandonare il match per infortunioL'articolo Masters 1000 Madrid, bene Musetti all’esordio. Fuori Sonego. Oggi in campo anche Berrettini, Darderi e Arnaldi proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Masters 1000 Madrid, bene Musetti all’esordio. Fuori Sonego. Oggi in campo anche Berrettini, Darderi e Arnaldi Leggi su Ildifforme.it Sono 5 gli italianiinnel100. Il primo è. Seguono nel pomeriggio(contro Djokovic) e. Ieri Cobolli ha già raggiunto i sedicesimi di finale contro Rune, costretto ad abbandonare il match per infortunioL'articoloinproviene da Il Difforme.

