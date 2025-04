Liverpool Tottenham in tv e in streaming dove vedere il match di Premier

Liverpool, 26 aprile 2025 - “C'è ancora del lavoro da fare, ci serve un punto e vogliamo ottenerlo davanti ai nostri tifosi”, ha detto Arne Slot nella conferenza stampa pre Liverpool – Tottenham, che si giocherà domani alle 17:30. Contro gli Spurs, i reds possono fare la storia: dopo una stagione che li ha visti dominare la Premier League praticamente dall'inizio, nella quale hanno mantenuto un rullino di marcia impressionante, la prossima può essere la gara decisiva per la vittoria del campionato. In questo momento, Salah e compagni si trovano in testa con 79 punti conquistati, mentre l'Arsenal è secondo a quota 67. I gunners hanno già giocato la loro gara, pareggiando 2-2 in casa contro il Crystal Palace, perciò al Liverpool basterebbe un pareggio per assicurarsi la vittoria matematica della Premier League con quattro giornate d'anticipo. Sport.quotidiano.net - Liverpool-Tottenham in tv e in streaming: dove vedere il match di Premier Leggi su Sport.quotidiano.net , 26 aprile 2025 - “C'è ancora del lavoro da fare, ci serve un punto e vogliamo ottenerlo davanti ai nostri tifosi”, ha detto Arne Slot nella conferenza stampa pre, che si giocherà domani alle 17:30. Contro gli Spurs, i reds possono fare la storia: dopo una stagione che li ha visti dominare laLeague praticamente dall'inizio, nella quale hanno mantenuto un rullino di marcia impressionante, la prossima può essere la gara decisiva per la vittoria del campionato. In questo momento, Salah e compagni si trovano in testa con 79 punti conquistati, mentre l'Arsenal è secondo a quota 67. I gunners hanno già giocato la loro gara, pareggiando 2-2 in casa contro il Crystal Palace, perciò albasterebbe un pareggio per assicurarsi la vittoria matematica dellaLeague con quattro giornate d'anticipo.

