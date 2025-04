Juventus senza Vlahovic tutto su Kolo Muani e Yildiz Conceicato può tornare titolare

senza se e senza ma, non solo per il livello dell’avversario. Juve-Monza è una partita da tre punti e ogni altro risultato sarebbe oltremodo deludente. Contro l’ultima della classe, staccatissima, i bianconeri di Tudor dovranno rilanciare le quotazioni Champions, ribassate dall’inopinato ko di Parma. Il tutto senza Dusan Vlahovic, infortunato e al lavoro per cercare di rientrare a Bologna. Sono gli snodi cruciali per la Juve, perché dopo i brianzoli avrà due scontri diretti in trasferta a Bologna e a Roma (con la Lazio). Kolo Muani centravanti Dopo un periodo in panchina, da riserva di Dusan Vlahovic, Randal Kolo Muani avrà la sua occasione per riscattarsi. I cinque gol immediati al suo arrivo, con Thiago Motta in panchina, sono ormai un vecchio ricordo, perché da lì in avanti la Juve è stata risuccìhiata in un gorgo di brutte prestazioni, trascinando verso il basso anche il rendimento della punta francese. Sport.quotidiano.net - Juventus, senza Vlahovic tutto su Kolo Muani e Yildiz. Conceicato può tornare titolare Leggi su Sport.quotidiano.net Torino, 26 aprile 2025 – Una partita da non fallire, tre punti da conquistarese ema, non solo per il livello dell’avversario. Juve-Monza è una partita da tre punti e ogni altro risultato sarebbe oltremodo deludente. Contro l’ultima della classe, staccatissima, i bianconeri di Tudor dovranno rilanciare le quotazioni Champions, ribassate dall’inopinato ko di Parma. IlDusan, infortunato e al lavoro per cercare di rientrare a Bologna. Sono gli snodi cruciali per la Juve, perché dopo i brianzoli avrà due scontri diretti in trasferta a Bologna e a Roma (con la Lazio).centravanti Dopo un periodo in panchina, da riserva di Dusan, Randalavrà la sua occasione per riscattarsi. I cinque gol immediati al suo arrivo, con Thiago Motta in panchina, sono ormai un vecchio ricordo, perché da lì in avanti la Juve è stata risuccìhiata in un gorgo di brutte prestazioni, trascinando verso il basso anche il rendimento della punta francese.

