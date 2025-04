Per oltre vent’anni punto di riferimento nell’area di Campi il congedo del brigadiere capo

Campi SALENTINA – Quei carabinieri in divisa che ogni giorno e notte macinano chilometri sulle auto di servizio sono i primi rappresentanti dell'Arma sulle strade di città e paesi e, nell'ottica di un servizio di prossimità, finiscono per diventare punti di riferimento imprescindibili, a volte.

