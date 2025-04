Papa Francesco i funerali in 10 foto

funerali di Papa Francesco, che sintetizziamo qui in 10 foto. La bara con il corpo del Pontefice sul sagrato, l’omelia pronunciata dal cardinale Giovanni Battista Re, le lacrime del presidente argentino Milei alla fine della funzione e il corteo funebre fino a Santa Maria Maggiore, sono alcuni dei momenti che hanno segnato questo evento storico. Sul sagrato della Basilica di San Pietro, 160 delegazioni straniere e tanti capi di Stato e di Governo: da Meloni e Mattarella per l’Italia fino al presidente francese Macron, il principe William del Regno Unito e i reali spagnoli. Presente anche il presidente americano Donald Trump, che ha tributato un momento di raccoglimento davanti al feretro di Bergoglio insieme alla first lady Melania, e il suo predecessore Joe Biden con la moglie Jill. Lapresse.it - Papa Francesco, i funerali in 10 foto Leggi su Lapresse.it La messa in Piazza San Pietro davanti ai leader di tutto il mondo e oltre 200mila fedeli. In Vaticano si sono celebrati idi, che sintetizziamo qui in 10. La bara con il corpo del Pontefice sul sagrato, l’omelia pronunciata dal cardinale Giovanni Battista Re, le lacrime del presidente argentino Milei alla fine della funzione e il corteo funebre fino a Santa Maria Maggiore, sono alcuni dei momenti che hanno segnato questo evento storico. Sul sagrato della Basilica di San Pietro, 160 delegazioni straniere e tanti capi di Stato e di Governo: da Meloni e Mattarella per l’Italia fino al presidente francese Macron, il principe William del Regno Unito e i reali spagnoli. Presente anche il presidente americano Donald Trump, che ha tributato un momento di raccoglimento davanti al feretro di Bergoglio insieme alla first lady Melania, e il suo predecessore Joe Biden con la moglie Jill.

Su questo argomento da altre fonti

Papa Francesco, l’incontro con re Carlo e Camilla fatto in gran segreto pochi giorni fa. “Ora sarà William a partecipare ai funerali” - Il loro incontro era stato fissato in aprile, poi cancellato, poi a sorpresa recuperato in gran segreto. Re Carlo, capo della Chiesa Anglicana, ha salutato Papa Francesco il 9 aprile scorso nell’ultima visita di Stato che il sovrano britannico ha condotto in Italia. Il Re e la Regina, in quella che avevano definito un’”occasione speciale” avevano coronato l’intenzione di salutare il santo padre in Vaticano in una breve visita che, alla fine, è stata testimoniata da una foto e da un post pubblicato sui social alla pagina ufficiale della Royal Family. 🔗ilfattoquotidiano.it

Funerali di Papa Francesco: arrivo last minute di Zelensky. Piazza San Pietro è già piena - Tutto pronto per l’ultimo saluto a Papa Francesco sul sagrato della Basilica di San Pietro. Migliaia di fedeli in fila dalle prime luci dell’alba, varchi aperti intorno alle 5:30 per entrare in via della Conciliazione. Imponenti le misure di sicurezza in vista delle circa 160 delegazioni di capi di Stato e di governo e delle oltre 200mila persone che parteciperanno alle esequie. Montati oltre 10 maxi schermi tra piazza San Pietro e via della Conciliazione, fino ad arrivare a Castel Sant’Angelo e piazza Risorgimento. 🔗secoloditalia.it

Funerali di Papa Francesco: è iniziata la cerimonia a San Pietro. 250.000 fedeli per l'ultimo saluto al Pontefice. Segui la diretta - Si stanno svolgendo le solenni esequie di papa Bergoglio. Tra leader mondiali, fra cui Donald Trump e Zelensky, personalità religiose e teste coronate 🔗vanityfair.it

Approfondimenti da altre fonti

Papa Francesco, 250mila persone per l'ultimo omaggio. Chiusa la bara, alle 10 i funerali; Papa Francesco, l'ultimo viaggio di Bergoglio, alle 10 i funerali. Il rogito: «Testimonianza mirabile umanità,; Il dress code, i bazooka, il cerimoniale: il funerale di Papa Francesco oggi alle 10 e il carro funebre alla Basilica di Santa Maria Maggiore; Papa Francesco funerali, dove vederli in tv, streaming e non solo: dagli speciali di Rai e Mediaset al canale. 🔗Su questo argomento da altre fonti

L'ultimo saluto a Papa Francesco, i funerali alle 10. Già 140 mila fedeli. Chiusa Piazza San Pietro - William e re Felipe e la regina Letizia rendono omaggio al Papa Prima il principe William, in rappresentanza di re Carlo III d'Inghilterra, poi i reali di Spagna - re Felipe e la regina Letizia - hann ... 🔗msn.com

Come vedere i funerali di Papa Francesco in diretta tv e streaming - I potenti del mondo, ma anche la gente comune, senzatetto, migranti. Alle 10 in Piazza San Pietro ci sarà l'addio a papa Francesco alla presenza di oltre 160 delegazioni da tutto il ... 🔗ilmattino.it

Funerali Papa Francesco, le ultime notizie in tempo reale sulle esequie del Pontefice | DIRETTA LIVE - I principali leader mondiali e migliaia di fedeli a Roma per l'ultimo saluto al Santo Padre ... 🔗tpi.it