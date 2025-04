LIVE Sonego De Minaur 2 6 3 6 ATP Madrid 2025 in DIRETTA break iniziale poi monologo australiano

DIRETTA LIVESi chiude qui la DIRETTA LIVE del match tra Sonego e De Minaur, tra circa un’ora sarà la volta di Matteo Arnaldi e Novak Djokovic!14:30 Settantacinque minuti di partita in cui Sonego ha messo il 58% di prime in campo raccogliendo il 63% con la prima e un misero 36% con la seconda. Molto meglio l’australiano che tiene in campo il 70% di prime con 82% sulla prima e un irreale 93% sulla seconda.14:28 Partita che è esistita solo nei primi due giochi del primo set, quando ASonego è andato avanti 1-0 40-0 in battuta. Da lì tanti break subiti (7) e nessuno realizzato.De Minaur b. Sonego 6-2, 6-3! Servizio vincente e giocatore australiano al 3° turno contro Diallo o Majhrczak.40-0 Servizio e dritto, 3 match point.30-0 Attacco in controtempo e coppia di volèe solide. Oasport.it - LIVE Sonego-De Minaur 2-6, 3-6, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: break iniziale poi monologo australiano Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladel match trae De, tra circa un’ora sarà la volta di Matteo Arnaldi e Novak Djokovic!14:30 Settantacinque minuti di partita in cuiha messo il 58% di prime in campo raccogliendo il 63% con la prima e un misero 36% con la seconda. Molto meglio l’che tiene in campo il 70% di prime con 82% sulla prima e un irreale 93% sulla seconda.14:28 Partita che è esistita solo nei primi due giochi del primo set, quando Aè andato avanti 1-0 40-0 in battuta. Da lì tantisubiti (7) e nessuno realizzato.Deb.6-2, 6-3! Servizio vincente e giocatoreal 3° turno contro Diallo o Majhrczak.40-0 Servizio e dritto, 3 match point.30-0 Attacco in controtempo e coppia di volèe solide.

Su questo argomento da altre fonti

LIVE Sonego-Van de Zandschulp 3-0, ATP Marsiglia 2025 in DIRETTA: break immediato dell’azzurro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Molto reattivo l’azzurro nel piazzare un solido rovescio in uscita dal servizio. 30-30 Servizio e dritto a segno per Lorenzo. 15-30 Ottimo dritto dal centro del torinese. 0-30 Primo punto di livello vinto dall’olandese, che fa buona guardia a rete chiudendo con la volèe di dritto in allungo. 0-15 Non passa il dritto lungolinea del piemontese. 4-0 DOPPIO BREAK SONEGO! Ennesimo regalo con il dritto di Van de Zandschulp. 🔗oasport.it

LIVE Sonego-Van de Zandschulp, ATP Marsiglia 2025 in DIRETTA: si parte con l’azzurro al servizio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Si ferma sul nastro la risposta di dritto di Van de Zandschulp. 2-0 BREAK SONEGO! Scappa via il dritto dell’olandese, c’è il break immediato! 30-40 Servizio vincente del neerlandese. 15-40 Due palle break Sonego. Ancora una splendida risposta d’incontro di rovescio del torinese. 15-30 Gran risposta di rovescio e solido dritto inside in dell’azzurro. 15-15 Dritto inside out e smash a segno per Lorenzo. 🔗oasport.it

LIVE Sonego-De Minaur 2-6, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: dominio aussie nel 1° set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE De Minaur-Sonego 2-6! Serve&volley sulla seconda, infilato dalla risposta di rovescio di ADM, che conquista il 3° break su 4 turni di battuta dell’azzurro nel primo set. 40-A Nuovo gratuito dopo il servizio, di dritto. 40-40 Seconda aggressiva e vincente. 30-40 Servizio, dritto e CLAMOROSO errore con lo smash di Sonego! 30-30 Servizio e dritto. 15-30 Finta di drop shot e chop d’approccio, passa comodamente di dritto De Minaur: per nulla sorpreso. 🔗oasport.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Madrid LIVE Sonego-de Minaur: la cronaca in diretta; Atp Madrid 2025, il programma di oggi: partite e orari; LIVE BLOG! Madrid Day 4, super sabato italiano: 5 azzurri in campo; Dove vedere subito Sinner-De Minaur (e rivedere quando vuoi) in streaming, i quarti di finale più attesi degli Australian Open. 🔗Su questo argomento da altre fonti

LIVE Sonego-De Minaur, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: serve una prova magistrale contro il solido australiano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di secondo turno del Masters 1000 di ... 🔗oasport.it

Madrid LIVE Sonego-de Minaur: la cronaca in diretta - Lorenzo Sonego (43 ATP) affronta Alex De Minaur (7) per un posto al terzo turno del Mutua Madrid Open, il Masters 1000 sulla terra battuta in corso alla Caja Magica di Madrid. Chi vince sfiderà Kei ... 🔗sport.tiscali.it

Tennis: Atp Madrid, Sonego battuto da De Minaur al secondo turno - Disco rosso per Lorenzo Sonego nel secondo turno del Mutua Madrid Open, il Masters 1000 sulla terra battuta in corso alla Caja Magica di Madrid. 🔗sportmediaset.mediaset.it