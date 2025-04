Mister Movie Amedeo Minghi Un premio alla carriera Lo meriterei

Amedeo Minghi: Finale di Tour al Sistina e l'Appello a Sanremo per un premio alla carriera.

Mister Movie | Amedeo Minghi su Antonello Venditti: “Non meritava il premio” - Amedeo Minghi non ha peli sulla lingua quando si parla di Antonello Venditti e del suo recente premio alla carriera al Festival di Sanremo. In un’intervista rilasciata al Messaggero, il cantautore romano, noto per le sue numerose partecipazioni alla kermesse, ha espresso il suo disappunto riguardo alla decisione di premiare Venditti, artista che non ha mai partecipato in gara al Festival. Amedeo Minghi commenta il premio a Antonello Venditti a Sanremo: "Scelta forzata" Minghi, che ha preso parte a ben otto edizioni di Sanremo come concorrente, due come ospite e tre come autore, ha ... 🔗mistermovie.it

