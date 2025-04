Judo Asya Tavano e Gennaro Pirelli in finale per il bronzo agli Europei Out Simonetti

Percorso molto positivo nelle eliminatorie dei pesi massimi per Asya Tavano, già due volte medagliata agli Europei Senior, che ha fatto valere il suo status di n.6 del ranking mondiale e terza testa di serie raggiungendo la semifinale dopo aver battuto per ippon la serba Milica Zabic (in 1'42") e soprattutto la turca bronzo olimpico in carica Hilal Ozturk (in 33?).La 22enne friulana, sconfitta per ippon dalla big israeliana Raz Hershko (argento olimpico a Parigi 2024), disputerà dunque nel tardo pomeriggio lo spareggio per il bronzo contro l'ostica olandese Marit Kamps.

