Forza Italia per le Regionali in Campania arriva l’idea di una donna del mondo civico

"Alla candidatura polverosa del centrosinistra occorre rispondere con una proposta di novità. L'idea lanciata da Antonio Tajani di un candidato civico può davvero portare il centrodestra a vincere le prossime elezioni Regionali in Campania". Lo afferma Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia. "Voglio aggiungere di più: una candidata donna potrebbe essere una vera rivoluzione, consentendo per la prima volta alla Campania di avere un presidente al femminile. Proviamo ad osare ed innovare", conclude l'esponente forzista.

