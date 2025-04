Stellantis conti del primo trimestre 2025 e ricerca del nuovo CEO entro giugno

Stellantis si prepara ad approvare il 30 aprile i conti del primo trimestre del 2025, mentre continua la ricerca del nuovo amministratore delegato che, come ha confermato il presidente John Elkann in occasione dell'assemblea degli azionisti, arriverà entro giugno.La rosa per la scelta del successore di Carlos Tavares è sempre più ristretta e sembra orientarsi verso una soluzione interna. I più quotati sono due nomi di manager del gruppo: il napoletano Antonio Filosa, cinquantenne, oggi alla guida delle Americhe e responsabile globale della qualità, e Maxime Picat, responsabile acquisti del gruppo, con l'italiano che sembra avere sempre più chance.

