Sotto sequestro salone estetico officina e deposito abusivi 600 bombole nel magazzino in pieno centro

salone estetico completamente abusivo, il carrozziere con l'officina non autorizzata e il titolare di un deposito mai autorizzato di bombole nel centro cittadino: sono finiti tutti e tre nei guai, nei giorni scorsi, al termine dei controlli eseguiti dai finanzieri della compagnia di.

