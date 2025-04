L omaggio al Papa da parte dei bambini di Margherita di Savoia video

Papa Francesco, anche il cielo di Margherita di Savoia (Bat) ha voluto lanciare il suo messaggio. Dalla spiaggia dell'Adriatico, aquilonisti provenienti da cinque continenti, partecipanti all'11esima edizione del Festival Internazionale dell'Aquilone, hanno innalzato un grande aquilone con una semplice, luminosa dichiarazione d'amore: "We love Papa Francesco". Subito dopo, sono stati i bambini a raccogliere il testimone: hanno liberato palloncini bianchi, legandovi poesie, preghiere, pensieri d'infanzia e di speranza. I piccoli messaggeri si sono arrampicati nell'aria, portando con sé l'ultimo, tenero saluto a un Papa che per tanti è stato padre e amico. “Per noi Papa Francesco è come un padre. Agi.it - L'omaggio al Papa da parte dei bambini di Margherita di Savoia (video) Leggi su Agi.it AGI - Un silenzio che profuma di mare e di preghiera. Nel giorno in cui il mondo si è raccolto per salutareFrancesco, anche il cielo didi(Bat) ha voluto lanciare il suo messaggio. Dalla spiaggia dell'Adriatico, aquilonisti provenienti da cinque continenti,cipanti all'11esima edizione del Festival Internazionale dell'Aquilone, hanno innalzato un grande aquilone con una semplice, luminosa dichiarazione d'amore: "We loveFrancesco". Subito dopo, sono stati ia raccogliere il testimone: hanno liberato palloncini bianchi, legandovi poesie, preghiere, pensieri d'infanzia e di speranza. I piccoli messaggeri si sono arrampicati nell'aria, portando con sé l'ultimo, tenero saluto a unche per tanti è stato padre e amico. “Per noiFrancesco è come un padre.

