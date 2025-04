Metropolitanmagazine.it - Gabriella Carlucci e il rapporto con le sorelle Milly e Anna: “Ho un patto segreto con una di loro”

sono sicuramente le duepiù famose, ma non di meno è la piccola di casa, classe 1959 è nata il 28 febbraio e ha cominciato la sua carriera lavorando nelle televisioni private di Teletevere, GBR. All’età di 24 anni arriva in Rai dove lavora con Enzo Tortora nel programma cult “Portobello”. Successivamente ha condotto una serie di programmi sia per la Rai che per Mediaset: “Festivalbar al Cantagiro”, “Cocco” fino al Festival di Sanremo. Ben due edizioni le kermesse cheha condotto: nel 1988 e nel 1990. Negli anni ’90 sulla scia del successo,approda alla conduzione di “Buona domenica” con Gerry Scotti ricoprendo anche il ruolo di stuntwoman e conquistandosi il soprannome di SuperGabry.