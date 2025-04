Papa Francesco L argentino che giocò per il mondo

Tgcom24.mediaset.it - Papa Francesco, "L'argentino che giocò per il mondo" Leggi su Tgcom24.mediaset.it Nel filmato si racconta la vita di "un vero giocatore, un vero capitano che ha guidato la Chiesa con sacrificio, coraggio e spirito di squadra. "Non ha mai perso la fede, ha rotto i protocolli, ha chiesto perdono anche per colpe non sue, e fatto ballare i potenti fino a restare senza fiato".

Papa Francesco, finalmente una buona notizia: cosa succede - Papa Francesco, finalmente una buona notizia: cosa succede. La Sala Stampa vaticana ha informato i fedeli riguardo a una grande novità prevista per l’Angelus di domani. (Continua a leggere dopo la foto…) Leggi anche: Lutto nello sport italiano, l’ex campione trovato morto a letto Leggi anche: Andrea Prospero, la chat e l’ultimo video: cosa si scopre sull’amico Papa Francesco ricoverato, come sta A più di un mese dal ricovero per una polmonite bilaterale, giungono notizie positive sulle condizioni di salute di Papa Francesco. 🔗tvzap.it

L’ultimo gesto d’amore di Papa Francesco prima della scomparsa - Nel giorno in cui il mondo si prepara a dare l’ultimo saluto a Papa Francesco, c’è chi ne custodisce con commozione il ricordo più umano e silenzioso. Monsignor Benoni Ambarus, vescovo delegato alla carità e alle carceri, racconta con voce rotta l’infinita dedizione del Pontefice per chi vive dietro le sbarre. «Fino a pochi giorni fa si trascinava con fatica nel carcere di Regina Coeli, solo per far sentire la sua voce accanto a chi viene dimenticato. 🔗thesocialpost.it

Zaino in spalla e mani giunte: chi è la donna che prega davanti alla bara di papa Francesco - In un’atmosfera di profonda commozione, il mondo rende omaggio a una figura che ha lasciato un segno indelebile nella storia della Chiesa. Le porte della Basilica di San Pietro si sono aperte per accogliere la salma di Papa Francesco, esposta ai fedeli fino al 25 aprile. Questo evento solenne ha attirato l’attenzione di molti, ma un’immagine particolare ha catturato l’immaginazione di chi era presente e di chi seguiva da casa. 🔗thesocialpost.it

Cosa pensava Papa Francesco dell'Argentina, del peronismo e della teologia della liberazione; Papa Francesco, L'argentino che giocò per il mondo; Milei si scusò col Papa per le feroci critiche e Francesco rispose errori di gioventù; L’impronta del Papa guiderà il conclave?. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Milei, 'Papa Francesco è stato l'argentino più importante' - Il funerale di Papa Francesco "è un evento estremamente importante perché, che piaccia o no, è stato l'argentino più importante della storia: è diventato il leader spirituale di 1,3 miliardi di esseri ... 🔗ansa.it

Papa Francesco, l'omaggio del calcio argentino - Cosa è scritto nel Rogito di Papa Francesco: “Si preparava la cena da solo perché si sentiva uno della gente” Risveglio Yamaha: Quartararo in pole dopo tre anni. Marquez-Bagnaia in prima fila Questa ... 🔗msn.com

Buenos Aires, Victoria Villarruel (vice di Milei) contestata alla messa per papa Francesco: Nazista" - In prima fila al funerale del pontefice in piazza San Pietro a Roma, il capo di Stato è stato accusato di non essere arrivato in tempo per vedere Francesco ... 🔗msn.com