Giulio Lombardi trionfa nel fioretto agli Europei Under 23 di Tallinn

Giulio Lombardi. Il fiorettista toscano, cresciuto sulle pedane del Fides Livorno e lanciato nel mondo della grande scherma dal maestro Giuseppe Pierucci, ha conquistato il titolo europeo Under 23 a Tallinn, facendo nuovamente risuonare l’Inno di Mameli per la seconda volta dopo Budapest 2023. A coronare la festa italiana anche il bronzo del compagno Damiano Di Veroli, a dimostrazione della forza del gruppo azzurro.Lombardi, oggi atleta delle Fiamme Gialle, ha messo in fila una serie di prestazioni maiuscole: dopo aver liquidato l’ucraino Korzhovoi (15-4) e il francese Spichiger (15-5), ha centrato la certezza della medaglia superando lo svedese Broberg (15-6). Il momento clou è arrivato in semifinale, dove Giulio ha avuto la meglio nel derby tutto azzurro con Di Veroli, imponendosi per 15-13 in una sfida di altissimo livello tecnico ed emotivo. Leggi su Corrieretoscano.it Un’altra straordinaria giornata per la scherma azzurra, un altro trionfo per il monsummanese. Il fiorettista toscano, cresciuto sulle pedane del Fides Livorno e lanciato nel mondo della grande scherma dal maestro Giuseppe Pierucci, ha conquistato il titolo europeo23 a, facendo nuovamente risuonare l’Inno di Mameli per la seconda volta dopo Budapest 2023. A coronare la festa italiana anche il bronzo del compagno Damiano Di Veroli, a dimostrazione della forza del gruppo azzurro., oggi atleta delle Fiamme Gialle, ha messo in fila una serie di prestazioni maiuscole: dopo aver liquidato l’ucraino Korzhovoi (15-4) e il francese Spichiger (15-5), ha centrato la certezza della meda superando lo svedese Broberg (15-6). Il momento clou è arrivato in semifinale, doveha avuto la meglio nel derby tutto azzurro con Di Veroli, imponendosi per 15-13 in una sfida di altissimo livello tecnico ed emotivo.

