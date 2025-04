Trump e Zelensky si incontrano ai funerali di papa Francesco Parietti Il primo miracolo

funerali di papa Francesco. L'incontro tra il presidente statunitense Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il primo dopo lo scontro tra i due avvenuto lo scorso 28 febbraio, è stato definito dalla Casa Bianca come "molto produttivo". Quindici minuti di colloqui nella Basilica di San Pietro a margine dei funerali.

