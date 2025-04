Rinnovo Maignan le intenzioni del portiere del Milan in vista di quello che sarà il futuro del giocatore

Rinnovo Maignan, ecco le intenzioni del portiere del Milan in vista di quella che sarà la prossima stagione. La situazione Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan è pronto a proporre il Rinnovo contrattuale nei confronti di Mike Maignan: portiere a cui il contratto scade nel giugno del 2026. Tuttavia il portiere spinge per il . Calcionews24.com - Rinnovo Maignan, le intenzioni del portiere del Milan in vista di quello che sarà il futuro del giocatore Leggi su Calcionews24.com , ecco ledeldelindi quella chela prossima stagione. La situazione Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercatoè pronto a proporre ilcontrattuale nei confronti di Mikea cui il contratto scade nel giugno del 2026. Tuttavia ilspinge per il .

