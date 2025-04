Inferno in Costiera tra traffico e disagi appello del Distretto Turistico la lettera di Gagliano e i commenti di Iannone e Vietri Fdl

Costiera Amalfitana ha vissuto ieri una giornata nera per il traffico con ambulanze costrette a fare lo slalom tra auto bloccate. Ricordo che il Governo, modificando il Codice della strada e grazie ad un emendamento dell'Onorevole Imma Vietri, ha approvato la Ztl urbana che da' la possibilità.

