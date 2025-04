Milano treno investe e uccide ragazza di 17 anni

ragazza di origine filippina di 17 anni è morta all'ospedale San Gerardo di Monza dopo essere stata investita, ieri sera, alla stazione milanese di Greco-Pirelli dal treno regionale trenord '25081' proveniente da Chiasso e diretto alla stazione di Porta Garibaldi. Secondo quanto si è appreso, la giovane stava attraversando i binari in monopattino assieme ai genitori quando il treno l'ha travolta. L'investimento si è verificato alle 22.15. Tg24.sky.it - Milano, treno investe e uccide ragazza di 17 anni Leggi su Tg24.sky.it Unadi origine filippina di 17è morta all'ospedale San Gerardo di Monza dopo essere stata investita, ieri sera, alla stazione milanese di Greco-Pirelli dalregionalerd '25081' proveniente da Chiasso e diretto alla stazione di Porta Garibaldi. Secondo quanto si è appreso, la giovane stava attraversando i binari in monopattino assieme ai genitori quando ill'ha travolta. L'investimento si è verificato alle 22.15.

Approfondimenti da altre fonti

Treno investe una persona, ritardi e cancellazioni sulla linea Domodossola-Milano - Incidente sui binari della linea ferroviaria Domodossola-Milano. Nella mattinata di oggi, mercoled 12 febbraio, un treno della tratta Varese-Treviglio, il convoglio 24537, ha investito una persona nei pressi della stazione di Vanzago Pogliano, nel milanese. Sul posto sono intervenuti i... 🔗novaratoday.it

Parigi ancora più vicino a Monza, torna il treno che in meno di 7 ore da Milano porta in Francia - Il treno che collega Milano a Parigi torna in servizio. Il collegamento ripartirà il primo aprile, con servizio effettuato dal Frecciarossa 1.000 che offrirà quattro viaggio al giorno tra Milano Centrale e Parigi Gare de Lyon. Il viaggio dura meno di sette ore e i biglietti possono essere... 🔗monzatoday.it

Milano-Parigi: il collegamento diretto in treno è tornato più forte di prima - Milano e Parigi, capitali della moda e del design, sono tornati a essere più vicine che mai. A riunire non solo idealmente, ma anche fisicamente la città cuore pulsante del business italiano al centro della cultura francese è, infatti, un collegamento ferroviario strategico che, in poche ore... 🔗milanotoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Treno investe e uccide ragazza di 17 anni a Milano; Treno investe e uccide ragazza di 17 anni a Milano, ?stava attraversando i binari in monopattino assieme ai ge; Attraversa i binari con la bici e viene travolto e ucciso da un treno; Uomo travolto e ucciso da un treno a Rescaldina: circolazione sospesa tra Milano e Malpensa. 🔗Ne parlano su altre fonti

Treno investe e uccide ragazza di 17 anni a Milano, stava attraversando i binari in monopattino assieme ai genitori - Una ragazza di origine filippina di 17 anni è morta all'ospedale San Gerardo di Monza dopo essere stata investita, ieri sera, alla stazione ... 🔗msn.com

Milano, treno investe e uccide ragazza di 17 anni - La giovane stava attraversando i binari in monopattino assieme ai genitori quando un convoglio di Trenord l'ha travolta alla stazione milanese di Greco-Pirelli intorno alle 22.15 di ieri sera ... 🔗tg24.sky.it