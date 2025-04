Incendio a Rivarolo al interno di una Rsa a causa di una sigaretta c è un morto

Incendio nella notte all'interno di una Rsa di Rivarolo Canavese, c'è una vittima. La casa di riposo in questione è la Fondazione Comunita La Torre Onlus. Un uomo del 1947 che si chiamava Piero Gaviati e che era residente a Ozegna, è morto a seguito dell'Incendio che sarebbe scaturito da una sigaretta.

