Fabbian Inter presto il momento della verità vale la pena riportarlo a casa

Fabbian continua a far parlare di sé, anche senza essere titolare fisso al Bologna. Il centrocampista classe 2003, cresciuto nel vivaio nerazzurro e ceduto in estate per 5 milioni di euro, è al centro di una riflessione importante per l’Inter. La società di Viale della Liberazione si è riservata un diritto di recompra a 12 milioni, esercitabile entro l’estate 2025. Ma il momento della scelta sta per avvicinarsi. QUESTIONE DI ATTITUDINE – Giovanni Fabbian non è più una novità: mezzala con spiccata propensione all’inserimento, buona tecnica e senso del gol. Ma è proprio questa sua natura offensiva che pone l’Inter di fronte a un bivio. In rosa c’è già Davide Frattesi, giocatore dalle caratteristiche molto simili, spesso impiegato a gara in corso proprio per dare energia e profondità. L’idea di cedere Frattesi per fare spazio a Fabbian, però, sembra poco logica, anche alla luce della valutazione economica ben più alta dell’ex Sassuolo. Inter-news.it - Fabbian-Inter, presto il momento della verità: vale la pena riportarlo a casa? Leggi su Inter-news.it continua a far parlare di sé, anche senza essere titolare fisso al Bologna. Il centrocampista classe 2003, cresciuto nel vivaio nerazzurro e ceduto in estate per 5 milioni di euro, è al centro di una riflessione importante per l’. La società di VialeLiberazione si è riservata un diritto di recompra a 12 milioni, esercitabile entro l’estate 2025. Ma ilscelta sta per avvicinarsi. QUESTIONE DI ATTITUDINE – Giovanninon è più una novità: mezzala con spiccata propensione all’inserimento, buona tecnica e senso del gol. Ma è proprio questa sua natura offensiva che pone l’di fronte a un bivio. In rosa c’è già Davide Frattesi, giocatore dalle caratteristiche molto simili, spesso impiegato a gara in corso proprio per dare energia e profondità. L’idea di cedere Frattesi per fare spazio a, però, sembra poco logica, anche alla lucevalutazione economica ben più alta dell’ex Sassuolo.

