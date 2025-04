Thesocialpost.it - Inaspettato intoppo al TgLa7: Mentana riprende la regia con ironia

Un contrattempo tecnico ha interrotto l’edizione deldi venerdì 25 aprile, condotta da Enrico. Durante il telegiornale, il servizio sulle celebrazioni per la Festa della Liberazione è andato in onda senza audio, lasciando le immagini senza il consueto commento giornalistico., che poco prima aveva sottolineato la “sobrietà” richiesta dal Governo per i giorni di lutto nazionale in memoria di Papa Francesco, si è trovato a gestire un silenzio imbarazzante in diretta.Dopo alcuni momenti di tensione, con il conduttore che lanciava occhiate preoccupate verso la, ha preso la parola con la sua caratteristica schiettezza: “Scusate, ma c’è chi da un altro punto di vista non è sobrio in. Mancava una pista audio per gli amanti delle questioni tecniche. Mancava la pista audio col commento del giornalista”.