Tavares Juve: la Lazio opta per il riscatto del portoghese, ma la cessione è dietro l’angolo? I bianconeri ci pensano a determinate condizioniLa Lazio riscatterà Nuno Tavares dall’Arsenal per una cifra pari a 5 milioni di euro pagabili in altrettante rate. Poi, però, potrebbe consumarsi l’addio. A dirlo è il Corriere dello Sport, che evidenzia come l’accordo stretto coi Gunners sarà rispettato. Il calo di rendimento, dovuto a qualche infortunio di troppo nel corso della stagione, potrebbe convincere i biancocelesti alla cessione.La Juventus è interessata al funambolico esterno portoghese. I bianconeri stanno scandagliando il mercato, in quanto consci di poter perdere Andrea Cambiaso. La trattativa, però, potrebbe subire un’accelerata solo dopo il chiarimento sulle condizioni fisiche del giocatore, su cui Madama nutre qualche dubbio. Juventusnews24.com - Tavares Juve: la Lazio riscatterà l’esterno portoghese per poi cederlo? I bianconeri sono interessati all’acquisto, ma a determinate condizioni. La situazione Leggi su Juventusnews24.com : laopta per il riscatto del, ma la cessione è dietro l’angolo? Ici pensano aLaNunodall’Arsenal per una cifra pari a 5 milioni di euro pagabili in altrettante rate. Poi, però, potrebbe consumarsi l’addio. A dirlo è il Corriere dello Sport, che evidenzia come l’accordo stretto coi Gunners sarà rispettato. Il calo di rendimento, dovuto a qualche infortunio di troppo nel corso della stagione, potrebbe convincere i biancocelesti alla cessione.Lantus è interessata al funambolico esterno. Istanno scandagliando il mercato, in quanto consci di poter perdere Andrea Cambiaso. La trattativa, però, potrebbe subire un’accelerata solo dopo il chiarimento sullefisiche del giocatore, su cui Madama nutre qualche dubbio.

Nuno Tavares Juve: la posizione dei bianconeri per il terzino della Lazio. Qual è la possibile decisione in vista dell’estate - di Redazione JuventusNews24Nuno Tavares Juve: ecco la posizione del club bianconero per quanto riguarda il terzino della Lazio. La scelta in vista della prossima estate Non c’è solo De Cuyper nel mirino della Juve per rinforzare le fasce in vista della prossima estate. Come riferito da Matteo Moretto, infatti, il calciomercato bianconero segue con attenzione anche la situazione relativa a Nuno Tavares della Lazio. 🔗juventusnews24.com

Atalanta-Lazio 0-1: Isaksen entra e segna, Nuno Tavares esce per infortunio - La Lazio vince per uno a zero contro l'Atalanta nella 31esima giornata di Serie A. La squadra biancoceleste scende in campo corta e ben chiusa in difesa pronta a ripartire poi in contropiede sfruttando la fisicità di Dele-Bashiru. Il piano del tecnico viene perfettamente eseguito da Rovella (fra... 🔗romatoday.it

Infortunio Nuno Tavares, Lazio preoccupata: condizioni e come sta - Infortunio Nuno Tavares, che tegola per la Lazio: biancocelesti preoccupati, le condizioni del terzino Infortunio Nuno Tavares, Lazio preoccupata: condizioni e come sta (Lapresse) – SerieAnewsUn brutto colpo per la Lazio, che stava cercando di dare continuità alla sua stagione, proprio quando la sfida con l’Atalanta al Gewiss Stadium si stava svolgendo in un clima di grande tensione. Al 34? della prima frazione, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0, Nuno Tavares è stato costretto a fermarsi, accasciandosi a terra dopo aver accusato un problema muscolare che ha subito destato ... 🔗serieanews.com

