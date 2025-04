Milano 17enne muore investita su binari treno

investita da un treno mentre attraversava i binari nella stazione di Greco-Pirelli a Milano. L’incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 22.20 quando la giovane è stata travolta dal treno: soccorsa in gravi condizioni, è stata trasportata al San Gerardo di Monza dove è poi deceduta.Sono ora in corso gli accertamenti da parte della Polfer delle cause dell’incidente. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha disposto l’autopsia. Lapresse.it - Milano, 17enne muore investita su binari treno Leggi su Lapresse.it Una ragazza di origine filippina di 17 anni è mortada unmentre attraversava inella stazione di Greco-Pirelli a. L’incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 22.20 quando la giovane è stata travolta dal: soccorsa in gravi condizioni, è stata trasportata al San Gerardo di Monza dove è poi deceduta.Sono ora in corso gli accertamenti da parte della Polfer delle cause dell’incidente. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha disposto l’autopsia.

