Ciao Francesco il corteo al Colosseo e la papamobile costruita su un pick up usato VIDEO

papamobile, costruita su un pick-up usato, ha attraversato per sei chilometri il centro di Roma e trasportato il feretro di Francesco fino a Santa Maria Maggiore, la basilica in cui per sua stessa volontà il Pontefice sarà sepolto. Il corteo funebre è passato tra due ali di folla anche su via dei Fori Imperiali e davanti al Colosseo. Tantissimi i fedeli che hanno raggiunto il cuore della Capitale per omaggiare il successore di Pietro "venuto dalla fine del mondo". Iltempo.it - Ciao Francesco, il corteo al Colosseo e la papamobile costruita su un pick-up usato | VIDEO Leggi su Iltempo.it Lasu un-up, ha attraversato per sei chilometri il centro di Roma e trasportato il feretro difino a Santa Maria Maggiore, la basilica in cui per sua stessa volontà il Pontefice sarà sepolto. Ilfunebre è passato tra due ali di folla anche su via dei Fori Imperiali e davanti al. Tantissimi i fedeli che hanno raggiunto il cuore della Capitale per omaggiare il successore di Pietro "venuto dalla fine del mondo".

