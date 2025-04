Lo storico incontro di Trump e Zelensky in Vaticano ai funerali di Papa Francesco

Vaticano, 26 aprile 2025 Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si incontrano in Vaticano in occasione dei funerali di Papa Francesco. Le immagini all'interno della Basilica di San Pietro sono già storiche. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

