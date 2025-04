TCW Info amp Card finale TCW Cuore Ribelle 2025

Info e la Card finale di "TCW Cuore Ribelle 2025", in programma questo Sabato a Cornaredo (MI):"TCW Cuore Ribelle 2025"Sabato 26 Aprile – Cornaredo (MI)Centro Sportivo "S. Pertini" – Via dello SportInizio Ore 20 – Biglietti Online QUIChampion Vs Champion MatchRocco Gioiello Campione Rebel TCW Vs Fenice Rossa Campione Revolution TCW3-Way Match for Titolo Extreme TCWThe Black Ice (c) Vs Anarchy Gaze Vs PuckTitoli di Coppia 4T TCWIl Branco (Leon & Danny Wolf) (c) Vs Gli Araldi del Patriarcato (Conte McStevenson & Il Marchese)Battle Royal Match for Trofeo Cuore Ribelle 2025Antonino Bellavita Vs Dark Rider Vs Didò Vs Jacob Vs Mocio ManCorvo Bianco Vs Luke ZeroParte dell'incasso della serata sarà devoluto all'Associazione LF Pit Bull LifeStyle ODV.

