Quanto mi dispiace… Carmen Russo commossa crolla in lacrime a La Volta Buona

Carmen Russo crolla in lacrime in diretta. Durante la puntata speciale de La Volta Buona, andata in onda venerdì 25 aprile su Rai1, la ballerina ha vissuto un momento di forte commozione. In studio, davanti a Caterina Balivo e agli altri ospiti, la ha un vero e proprio crollo emotivo mentre si parlava della morte di papa Francesco. Poi ha spiegato il rapporto particolare che la legava al ponteficeCon voce rotta dall’emozione, ha detto: “Mi commuovo, mi dispiace che non ci sia più. Quando io, mia figlia ed Enzo Paolo lo vedevamo in tv eravamo sereni”. Ricorda poi Quanto il Pontefice sia stato una figura fondamentale: “È quella persona che non ti faceva avere paura e in questo mondo ci sono tante occasioni per averne”.Leggi anche: “Chiedo scusa ma.”. Imprevisto durante il telegiornale, Enrico Mentana si ferma e riprende la regia“Quanto mi dispiace. Leggi su Caffeinamagazine.it inin diretta. Durante la puntata speciale de La, andata in onda venerdì 25 aprile su Rai1, la ballerina ha vissuto un momento di forte commozione. In studio, davanti a Caterina Balivo e agli altri ospiti, la ha un vero e proprio crollo emotivo mentre si parlava della morte di papa Francesco. Poi ha spiegato il rapporto particolare che la legava al ponteficeCon voce rotta dall’emozione, ha detto: “Mi commuovo, mi dispiace che non ci sia più. Quando io, mia figlia ed Enzo Paolo lo vedevamo in tv eravamo sereni”. Ricorda poiil Pontefice sia stato una figura fondamentale: “È quella persona che non ti faceva avere paura e in questo mondo ci sono tante occasioni per averne”.Leggi anche: “Chiedo scusa ma.”. Imprevisto durante il telegiornale, Enrico Mentana si ferma e riprende la regia“mi dispiace.

Ne parlano su altre fonti

Matano boccia Carmen Russo: “Sembravi una televenditrice di tappeti”, lei non la prende bene (VIDEO) - Lo scontro tra Frank Matano e Carmen Russo L'articolo Matano boccia Carmen Russo: “Sembravi una televenditrice di tappeti”, lei non la prende bene (VIDEO) proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Carmen Russo, la verità sulla presunta omosessualità di Enzo Paolo: le sue parole - Personaggi Tv. Enzo Paolo Turchi gay. Le voci sulla presunta omosessualità di Enzo Paolo Turchi continuano a circolare, ma Carmen Russo ha deciso di affrontare la questione con fermezza. (Continua…) Leggi anche: Enzo Paolo Turchi, svelata la cifra della sua pensione Leggi anche: Enzo Paolo Turchi, chiusa la scuola di danza a Palermo: “Soldi persi!” Enzo Paolo Turchi è gay? La moglie rompe il silenzio Durante un’intervista nel programma “Storie di donne al bivio”, condotto da Monica Setta, la celebre showgirl Carmen Russo ha voluto chiarire una volta per tutte la situazione ... 🔗tvzap.it

Carmen Russo: “Enzo Paolo Turchi gay? Me ne sarei accorta, il mondo del web è terribile” - (Adnkronos) – "Mio marito Enzo Paolo Turchi non è gay". Così Carmen Russo smentisce, una volta per tutte, le voci nate sulla presunta omosessualità del coreografo. Lo ha detto ospite nel salotto di Monica Setta a 'Storie di donne al bivio'. "Se lo fosse stato me ne sarei accorta in oltre 40 anni di matrimonio", ha replicato […] 🔗periodicodaily.com