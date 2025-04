Hugh Grant contro le regole assurde nelle scuole private dei figli Sono solo l’ennesimo genitore arrabbiato che combatte l’eterna estenuante e deprimente battaglia per allontanare i bambini dagli schermi

solo uno degli aggettivi che l'attore di Notting Hill ha usato per bollare il regolamento di queste istituzioni «privilegiate» Vanityfair.it - Hugh Grant, contro le regole assurde nelle scuole private dei figli: «Sono solo l’ennesimo genitore arrabbiato che combatte l’eterna, estenuante e deprimente battaglia per allontanare i bambini dagli schermi» Leggi su Vanityfair.it «Patetiche» èuno degli aggettivi che l'attore di Notting Hill ha usato per bollare il regolamento di queste istituzioni «privilegiate»

