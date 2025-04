Chi è l’ex marito di Gabriella Carlucci l’attore Gianfranco Jannuzzo

Gabriella Carlucci vive a Roma e ha due lauree conseguite entrambe presso la Sapienza di Roma: la prima in Lingue, la seconda in Lettere. In prime nozze Gabriella Carlucci è stata sposata con l’attore Gianfranco Jannuzzo. Nonostante i fitti impegni lavorativi, diramati negli anni nei settori più disparati, Gabriella Carlucci è riuscita a costruirsi una splendida famiglia, principale fonte della sua felicità.Quando si sente pronunciare Carlucci la mente va subito a Milly, la celebre conduttrice del programma Ballando con le Stelle in onda sulla Rai. Un cognome che rimanda al successo, visto che la presentatrice non è la sola in famiglia a essere conosciuta in televisione. Anche sua sorella Gabriella, 66 anni, è riuscita a diventare un volto noto in televisione e per il suo impegno politico. Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex marito di Gabriella Carlucci, l’attore Gianfranco Jannuzzo Leggi su Metropolitanmagazine.it vive a Roma e ha due lauree conseguite entrambe presso la Sapienza di Roma: la prima in Lingue, la seconda in Lettere. In prime nozzeè stata sposata con. Nonostante i fitti impegni lavorativi, diramati negli anni nei settori più disparati,è riuscita a costruirsi una splendida famiglia, principale fonte della sua felicità.Quando si sente pronunciarela mente va subito a Milly, la celebre conduttrice del programma Ballando con le Stelle in onda sulla Rai. Un cognome che rimanda al successo, visto che la presentatrice non è la sola in famiglia a essere conosciuta in televisione. Anche sua sorella, 66 anni, è riuscita a diventare un volto noto in televisione e per il suo impegno politico.

Su altri siti se ne discute

Liliana Resinovich, a casa del marito indagato “sequestrati 700 arnesi da taglio”. Visintin è in Austria - Decine di utensili da taglio come coltelli e forbici di diverse dimensioni (circa 700 secondo Il Piccolo), un paio di quanti e un vecchio maglione. Sarebbero questi alcuni degli oggetti che la Polizia ha sequestrato a casa di Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich, oggi indagato per la morte della moglie, scomparsa di casa il 14 dicembre 2021 e trovata morta il 5 gennaio 2022 nel parco di San Giovanni a Trieste. 🔗ilfattoquotidiano.it

Donna muore in ospedale per ustioni nel Napoletano, in caserma il marito - Sono in corso indagini per una donna morta nel Napoletano. I sanitari dell’ospedale Cardarelli del capoluogo campano hanno allertato i carabinieri dopo l’arrivo di Lucia Iervolino, una donna di 30 anni trasferita d’urgenza dal 118 di San Gennaro Vesuviano. La giovane, residente a Ottaviano, presentava ustioni di terzo grado su gran parte del corpo ed è deceduta poco dopo l’ingresso in ospedale. Il marito, che si trovava con lei in casa al momento dell’accaduto ed è stato il primo a chiamare i soccorsi, è stato accompagnato in caserma per essere ascoltato dal pubblico ministero della ... 🔗tg24.sky.it

Caso Resinovich, svolta nelle indagini: il marito Sebastiano Visintin indagato per omicidio - Trieste – Dopo oltre tre anni di interrogativi, perizie e ipotesi spesso contraddittorie, il caso di Liliana Resinovich si arricchisce di un nuovo, clamoroso capitolo. Sebastiano Visintin, marito della donna trovata senza vita il 5 gennaio 2022 in un boschetto vicino all’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio volontario. A rivelarlo è stata la trasmissione “Quarto Grado”, in onda su Retequattro, che ha dedicato l’ultima puntata alla nuova fase dell’inchiesta condotta dalla Procura di Trieste. 🔗thesocialpost.it

Cosa riportano altre fonti

Chi è l’ex marito di Gabriella Carlucci, l’attore Gianfranco Jannuzzo; Gabriella Farinon, chi erano il marito Stefano Romanazzi e l’ex marito Salvatore Modesti; Affari Tuoi: Gabriella e l'ex marito giocano insieme e vincono 72.000,00 euro, lei: “Lui è il padre delle mie figlie, sarà sempre molto importante per me”; Gabriella Farinon, chi è l’ex “signorina buonasera”/ Carriera e vita privata: il marito Stefano Romanazzi. 🔗Ne parlano su altre fonti