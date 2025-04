Trump ripartito da Fiumicino Zelensky vede Macron poi von der Leyen

Trump ha appena lasciato Roma. Il volo è decollato pochi minuti fa dall'aeroporto di Fiumicino. Il corteo è stato scortato dalle forze dell'ordine e seguito dall'alto da un elicottero. Il presidente Usa Donald Trump ha appena lasciato Roma. Il volo è decollato pochi minuti fa dall'aeroporto di Fiumicino. Il corteo è stato scortato dalle forze dell'ordine e seguito dall'alto da un elicottero.

Trump e Melania arrivati a Fiumicino con l'Air Force One per i funerali di Papa Francesco - (Agenzia Vista) Usa, 26 aprile 2025 Donald Trump e la moglie Melania sono arrivati in serata a Roma per partecipare ai funerali di papa Francesco. Il Presidente Usa è atterrato a Fiumicino intorno alle 23 e da lì il convoglio è partito in direzione del centro di Roma e ha raggiunto Villa Taverna, la residenza dell'ambasciatore americano a Roma. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 🔗iltempo.it

Papa: Trump atterrato a Roma Fiumicino - Milano, 25 apr. (LaPresse) – L’Air Force One con a bordo il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e la first lady Melania è atterrato pochi minuti fa all’aeroporto di Roma Fiumicino. L’inquilino della Casa Bianca e la consorte parteciperanno domani ai funerali di Papa Francesco, in programma alle 10. 🔗lapresse.it

Trump arrivato a Fiumicino - Il presidente Usa Donald Trump è arrivato a Roma per partecipare domani mattina, in piazza San Pietro, ai funerali di Papa Francesco. L'Air Force One è atterrato alle 22.55 all'aeroporto di Fiumicino. 🔗quotidiano.net

Zelensky vede Trump, poi Trump con Macron e Starmer - Kiev accoglie con favore il primo scambio "costruttivo" tra Zelensky e Trump avvenuto prima dell'inizio dei funerali di Francesco. Lo riferisce la presidenza ucraina. Kiev ha fatto sapere anche che i ... 🔗ansa.it

Trump e Zelensky a Roma, Kiev: possibile incontro. Il presidente Usa: «Dicono sia irrispettoso, ma vedrò molte persone» - A Roma «incontrerò il primo ministro italiano», Giorgia Meloni. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca prima ... 🔗ilgazzettino.it

L’arrivo di Donald Trump a Roma: possibile incontro con Zelensky dopo i funerali di Papa Francesco - Nella tarda serata di ieri Donald Trump e la first lady Melania sono arrivati a Roma per partecipare ai funerali di Papa Francesco ... 🔗dire.it