Pirola ricorda l’Inter Quell’esordio a Ferrara fu speciale Scudetto Sono legato a Conte ma i nerazzurri…

: «fu, ma i nerazzurri.» Le parole dell’ex difensore nerazzurroIntervistato dai microfoni di SportWeek, Lorenzo, ex difensore nerazzurro ora in forza all’Olympiacos, ha parlato cosi:RICORDO INTER– «Sicuramente l’esordio in Serie A contro la Spal a. Oppure quando abbiamo iniziato il ritiro a Lugano, non lo sapevo fino a tre giorni prima. Pensi che stavo per partire per le vacanze, poi mi hanno chiamato con la prima squadra e da lì tutto è cambiato»CHI VINCE LO- «Da una parte sarei felice se lo vincesse il Napoli perchémoltoche mi ha fatto debuttare in Serie A. Sta facendo un lavoro straordinario. Ma sareinto anche per, la mia squadra sin da bambino» Internews24.