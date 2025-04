Degrado in villa comunale e rifiuti dietro al Comune di Aversa La Politica che serve attacca l’assessora Diana

Diana a rassegnare le dimissioni per manifesta incapacità. Basta andare alla villa comunale per vedere lo stato di Degrado e abbandono della stessa, trasformata in savana ma con grande sorpresa stamattina ho constatato che anche il retro del Comune è usato a mo di discarica senza che ci sia alcun tipo .L'articolo Degrado in villa comunale e rifiuti dietro al Comune di Aversa, La Politica che serve attacca l'assessora Diana Teleclubitalia.

