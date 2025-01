Ilfattoquotidiano.it - Prodi ribadisce: “Meloni obbediente a Trump e Musk”. E sul caso Sala punge Palazzo Chigi: “Io liberai Mastrogiacomo senza soccorsi Usa…”

Non lascia, anzi raddoppia. L’ex presidente del Consiglio Romanoche la premier Giorgia“ora èe pure a”. E’ la frase che ha irritato particolarmente la capa del governo tanto da spingerla a replicare dal palco di Atreju, nella sorpresa generalevisto cheè da tempo ai margini dell’agenda politica. Lo stupore è stato dello stesso ex presidente della Commissione Ue: “Stavo facendo il minestrone, l’ho sentita urlare il mio nome – ha raccontato in un’altra intervista, a PiazzaPulita – Sono 15 anni che non faccio politica e questa si scaglia con degli improperi del tutto fuori luogo. Perché deve prendersela con uno che dice soltanto le proprie opinioni?”.Ora il professore ripete la stessa definizione in un’intervista a Omnibus, su La7. “Affidiamo il nostro futuro agli altri o ce lo costruiamo noi? Io non sentito dire nulla alla premier.