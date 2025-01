Quifinanza.it - Previsioni 2025 in Italia, male l’industria metalmeccanica bene la finanza

L’inizio di un nuovo anno porta con sé sempre la necessità di avere un quadro previsionale di quanto potrebbe accadere nel corso dei prossimi 12 mesi. Molto utile, in tal senso, è l’indagine condotta da SWG e FB&Associati con il coinvolgimento di un centinaio di esperti del New Year’s Forum, evento in programma il 17 e 18 gennaio all’auditorium del Museo Maxi di Roma. Secondo quanto riportato, ilrappresenterà inun periodo molto positivo per gli ambienti della, mentre negativo sarà l’andamento del. In difficoltà, inoltre, vengono segnalate le democrazie, la tutela ambientale e i rapporti tra Stati Uniti ed Europa.LeinTra i dati più rilevanti che emergono dall’indagine del New Year’s Forum vi è un generale pessimismo per ciò che riguardana ed europea.