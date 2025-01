Lanazione.it - Prato, firmati i nuovi Patti territoriali per i contratti di locazione

, 17 gennaio 2025 - Sono statioggi nel Salone Consiliare del Comune iper la stipula deiditra le associazioni degli inquilini e quelle dei proprietari con l'obiettivo di fissare il tetto minimo e il tetto massimo degli affitti zona per zona, calmierare i prezzi e favorire l'ampliamento del mercato. Il Comune durante il lungo percorso per arrivare a questo risultato ha avuto un ruolo di facilitatore. Gli accordi, che hanno la durata di tre anni a partire dal 1° febbraio 2025, definiscono le tipologie degli immobili presenti sul territorio pratese dividendoli per fasce e, in base a queste, come detto, il tetto minimo e il tetto massimo degli affitti. Tra gli obiettivi principali favorire l’allargamento del mercato delle locazioni al maggior numero di immobili, inclusi quelli attualmente sfitti, favorire la possibilità di locazioni ai settori sociali più deboli attraverso il maggior utilizzo del canale del concordato e contrastare il problema degli sfratti esecutivi e della morosità incolpevole attraverso la promozione dicon canone dipiù sostenibili.