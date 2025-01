Sport.quotidiano.net - Piero Ferrari: Hamilton era già ferrarista. “Mio padre diceva: non legarti ai piloti”

Maranello, 17 gennaio 2025 – Per la Signora in Rosso questi sono giorni importanti. Ieri è stata presentata la partnership tra l’azienda di Maranello e UniCredit. Molto presto Lewisfarà il suo debutto in pista a Fiorano. E, ottanta anni a maggio, ha già in mente il regalo. “L’altra sera ho promesso al mio amico Toschi, il presidente dei Lions modenesi, di far festa assieme con il titolo mondiale – spiega il figlio del Drake, vicepresidente del Cavallino –. Sarebbe un bel modo di celebrare il compleanno!”. Possiamo crederci? “Beh, premesso che a gennaio siamo tutti fenomeni, ecco, sì, io sono ottimista”. Effetto? “Il campione non si discute, il personaggio ha un carisma enorme. Con Leclerc fanno una bella coppia”. Lei ha già incontrato Lewis? “Ci conosciamo da tempo.