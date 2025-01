Oasport.it - Nicole Reina: “Nel mio futuro potrebbe esserci la Maratona. Felice di aver ritrovato la maglia azzurra”

è stata la grande ospite dell’ultima puntata di Sprint2u, trasmissione di approfondimento sull’atletica leggera condotta da Ferdinando Savarese e visibile sul canale Youtube di OA Sport. La 27enne è reduce da una buona stagione invernale di corsa campestre, in cui si è guadagnata la convocazione per gli Europei di cross che hanno visto il trionfo azzurro nella prova a squadre femminile.“Sono molto contenta dipotuto rimettere la, che è sempre una grande emozione. Ammetto che è stato un percorso un po’ pesantino, nel senso che prima arrivavo da gare come la mezzadove avevo fatto, dopo tanti anni, il mio personale, poi subito dopo ho dovuto fare le due competizioni di selezione per poter partecipare agli Europei di cross. Ho fatto la Cinque Mulini, dove mi sono espressa abbastanza bene, e poi anche il cross a Trieste in cui ero piuttosto tesa, perché non potevo assolutamente sbagliare, perché laera lì“, racconta la nativa di Merefa (Ucraina) classe 1997.