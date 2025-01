Ilrestodelcarlino.it - Neonati morti, la mamma fotografata nella villetta dove sono stati sepolti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Parma, 17 gennaio 2025 – È tornata a casa e fuma. A New York sorrideva come una turista qualunque. A Natale festeggiava con i parenti. Rivede il pratofaceva le grigliate con gli amici: il suo perimetro sicuro di ventunenne al di sopra di ogni sospetto, la tomba dei suoi figli. Stretto dal gelo, quello è il giardinola accusano di avere scavato la terra con le mani per seppellire dueportatipancia senza che nessuno, apparentemente, sapesse. Il limbo incassato in quella che per tutti è diventata ladegli orrori di Vignale di Traversetolo, epicentro di una tragedia su cui la ragione slitta. Dopo un trasloco di pochi mesi in un appartamento di Parma, Chiara Petrolini passerà lì il periodo degli arresti domiciliari, fra una sigaretta e un sobbalzo della memoria, in attesa della decisione della Corte di Cassazione che dovrà stabilire se confermare o revocare la custodia cautelare in carcere disposta dal Tribunale del riesame di Bologna.