Migranti motore dell’economia un Report spiazza Meloni & C

Abbandonare le narrazioni semplicistiche è ormai un imperativo. Il fenomeno migratorio è complesso, articolato e intriso di dati che disegnano una realtà ben diversa da quella che spesso viene proposta nel dibattito pubblico. Il rapporto “Flussi migratori” del CeSPI è una sfida intellettuale contro la miopia politica e sociale: i numeri e le analisi non sono opinabili, ma strumenti per rompere le retoriche di paura e costruire una strategia.Declino demografico: una crepa strutturaleLa crisi demografica è il punto di partenza. L’Italia, come altri 62 Paesi, affronta un declino della popolazione che è più di un dato: è una frattura che mina le basi del welfare. L’immigrazione non è un’ipotesi, è una necessità. Il 28% della popolazione mondiale vive in nazioni dove il picco demografico è già stato superato e l’invecchiamento avanza.