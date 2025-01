Maltempo a Catania | auto sommersa da acqua soccorsa da pompieri etnei

Leggi su Dayitalianews.com

Un violento temporale ha colpito la zona del Catanese durante la notte, con allerta rossa in vigore per oggi.Le aree più colpite sono state, Palagonia e Riposto. Dalla mezzanotte, i vigili del fuoco del comando provinciale hanno effettuato una decina di interventi per danni causati dalla pioggia, prestazioni di assistenza e problemi legati alla stabilità degli edifici.A Misterbianco hanno soccorso utilizzando un canotto il guidatore di un'auto rimasto bloccato all'interno della vettura a causa della strada allagata.