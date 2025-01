Sport.quotidiano.net - Lordkipanidze avvisa il Forlì: "Siamo pronti per il grande passo"

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Spero di farne ancora". Davidnon si pone limiti. Il ventiquattrenne mediano georgiano, autore del gol (il quinto personale con la maglia giallorossa) con cui il Ravenna ha sconfitto la Sammaurese nel match di domenica scorsa al Benelli, pensa anche in: "Di partite ne abbiamo da giocare ancora molte da qui alla fine della stagione. Doppia cifra? Se sarà possibile, non mi tirerò indietro. Nel frattempo sono contento per il gol che ha portato ad una vittoria fondamentale. Il nostro obiettivo è quello di stare addosso al. Poi, quando arriverà il momento, sono sicuro che faremo ilulteriore. Quindi, in qualsiasi modo dobbiamo sempre portare a casa la vittoria". Dagli spalti, il destro dei 20 metri che ha generato il ‘gol partita’ e permesso al Ravenna di sconfiggere la Sammaurese, benché angolato, non era parso potentissimo: "Dopo il tiro – ha proseguito– non ho visto bene cosa sia successo, anche perché avevo il difensore proprio sulla traiettoria della palla.