Lavastoviglie hai sempre sbagliato tutto | ti basta disattivare questo tasto per risparmiare centinaia di euro

Usare spesso lapuò incidere parecchio sulla bolletta energetica e anche sul consumo d’acquaPer utilizzare lain modo efficiente, è fondamentale caricarla correttamente. Evita di avviarla a mezzo carico, aspettando di avere abnza stoviglie per riempirla completamente.riduce il numero di cicli necessari, ottimizzando il consumo di energia e acqua.Sistemare piatti, bicchieri e posate in modo ordinato favorisce una distribuzione uniforme dell’acqua e del detersivo, migliorando i risultati del lavaggio. Optare per programmi ecologici è una scelta intelligente per ridurre i consumi. Questi cicli utilizzano meno acqua ed energia rispetto ai programmi standard, pur garantendo un lavaggio efficace.Quando possibile, prediligi lavaggi a bassa temperatura, come quelli a 50°C, particolarmente adatti a stoviglie poco sporche e capaci di abbattere i consumi senza compromettere i risultati.