Lanotiziagiornale.it - “La riforma Meloni-Nordio? Addio indagini sgradite ai politici”. Parla il segretario Anm, Casciaro

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Per ilgenerale dell’Associazione nazionale magistrati, Salvatore, non ci sono dubbi: “allontanando il pm dalla giurisdizione, sarà più facile controllarne l’operato, il che consentirà di non portare dinanzi a quel giudice, la cui figura assumono di voler potenziare, lealla politica”. Parole dure e amare quelle del magistrato, pronunciate nel giorno nel quale ilmento ha fatto il primo passo per la tanto agognata (dalla destra) separazione delle carriere dei Magistrati. Ma l’Anm non si arrenderà e si prepara allo sciopero e anche al referendum, in nome della Costituzione “cosa immensa, grandiosa, che risuona vivente nelle coscienze dei cittadini che daranno, sono certo, il loro contributo per difenderla”, conferma.Alla fine, l’hanno fatto: la separazione delle carriere, tanto cara a Silvio Berlusconi, è arrivata, almeno alla Camera.