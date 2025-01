Thesocialpost.it - Il Genoa fa fuori Balotelli: l’ennesimo flop di Supermario

Dopo appena due mesi, l’esperienza di Marioalsembra giunta al capolinea. La decisione di non convocarlo per la sfida contro la Roma è l’ultimo tassello di una situazione che porta dritto a una separazione anticipata. Nel frattempo, si profila un possibile ritorno al Monza, dove l’attaccante potrebbe cercare l’ennesima ripartenza.Un rapporto nato maleL’arrivo dial, voluto fortemente dall’ex tecnico Alberto Gilardino, non ha mai trovato un terreno fertile. La proprietà, ancora sotto la guida del gruppo 777 Partners, aveva accolto la richiesta del tecnico di puntare sul centravanti fino al termine della stagione, ma l’avvicendamento in panchina ha stravolto gli equilibri.Con l’arrivo di Patrick Vieira, dichiaratamente scettico nei confronti disin dai tempi della loro comune esperienza al Nizza, la situazione si è complicata.