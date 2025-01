Ilnapolista.it - Il Chelsea ha fatto un sondaggio per Garnacho (The Athletic)

Su Alejandrodel Manchester United non c’è solo l’interesse del Napoli, bensì anche quello del, che sta cercando un esterno d’attacco.interessato a: sull’esterno dello United c’è anche il NapoliTheriporta:Ilha chiesto informazioni sue Jamie Gittens del Borussia Dortmund per rafforzare l’attacco. I due sono in pole nella lista dei Blues come potenziali acquisti. Anche Sky Uk conferma la notizia deldel.BREAKING:are looking at Manchester United winger Alejandroin this January transfer window pic.twitter.com/ZPjUZ5o0Ro— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 17, 2025Lo United sembra irremovibile sulla cifra che vorrebbe per l’argentino, ovvero 70 milioni. Il Napoli non sembra voler andare oltre i 50 per colui che sostituirebbe Khvicha Kvaratskhelia.