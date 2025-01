Terzotemponapoli.com - Gli altri obiettivi del Napoli: un nome nuovo dalla Spagna

Ile le voci (anche) su Ndoye: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Non c’è solo Garnacho nelle idee delper la sostituzione di Kvaratskhelia. Dan Ndoye (24) del Bologna resta una valida alternativa”.Le ‘condizioni’ del“Al club partenopeo piace tanto, ma non c’è nessuna intenzione di spendere 30 milioni. L’esterno svizzero è uno dei calciatori monitorati daldopo l’addio di Kvaratskhelia, ma alle condizioni economiche del club azzurro. In lizza, tra le priorità, resiste Garnacho del Manchester United”.Glidel club azzurroDi seguito un articolo tratto dal sito www.gianlucadimarzio.com. Oltre a Garnacho – con cui continueranno i contatti per provare a convincerlo – ilclub partenopeo lavora concretamente per prendere Yeremay, ala sinistra del Deportivo La Coruna.