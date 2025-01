Finge di essere un corriere per rubare pacchi pieni di cibo | nei guai un 53enne nel casertano

Leggi su Dayitalianews.com

Una Castel Volturno, in provincia di Caserta, è stato denunciato dai carabinieri per aver rubato due grossicontenentie destinati ai clienti che li avevano legittimamente ordinati. Come ha fatto per impadronirsene? Si è finto ildeputato alla spedizione e così è riuscito ai due.La storia del fintoI fatti si sono svolti la mattina del 16 gennaio, quando i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone stavano transitando in via Mezzagni dove hanno notato ilche,ndo diun, aveva prelevato duecontenenti generi alimentari, poi risultati acquistati da terze persone su una piattaforma online.Secondo gli accertamenti dei militari, l’uomo era riuscito ad accedere con credenziali false alla piattaforma e-commerce dove erano stati effettuati gli ordini, utilizzando una carta di credito attivata con dati fasulli.