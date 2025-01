.com - Federica Marinari torna con il nuovo singolo Medusa

con, il primo estratto dell’ep Pace Vegetale in cui la musa ispiratrice è Madre Naturacon. Il brano, accompagnato dal videoclip e disponibile in digitale e in rotazione radiofonica a partire da oggi, è il primo estratto dell’ep Pace Vegetale: “è una preghiera, è un ringraziamento, è il desiderio ? spiega– di prestare la propria voce e attenzione a qualunque essere vivente che subisce attivamente o passivamente violenze o pressioni.La musa ispiratrice di questoviaggio è Madre Natura eè il primo approdo e l’idea che prende vita è quella di trasformare l’emozioni in suoni, creare una comunicazione sinestetica priva di troppe regole. I brani di Pace Vegetale sono flussi che mutano dall’inizio alla fine con orchestre Gamelan, cordofoni orientali, suoni di Madre Natura, vocoder e una scrittura semplice e diretta.